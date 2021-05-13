«Звоню с целью оскорбить сотрудников милиции». На жительницу Дзержинска завели уголовное дело из‑за звонка в 102

На жительницу Дзержинска завели уголовное дело по статье об оскорблении милиционера (статья 369 УК), сообщает МВД.

Как уточняет ведомство, 55-летняя местная жительница позвонила по номеру 102 23 января.

На записи, опубликованной на ютуб-канале МВД, женщина, чья фамилия вырезана из записи, спрашивает у сотрудника Дзержинского РОВД, работает ли у них майор, чья фамилия также вырезана из записи. После этого она сообщает, что не хочет «с этой тварью даже говорить».

«С какой целью вы звоните в 102», — спрашивает милиционер.

«Я звоню с целью оскорбить сотрудников милиции», — отвечает женщина и произносит в адрес милиционера еще несколько слов, приглушенных на записи.