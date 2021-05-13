В Гродно суд заменил 2,5 года домашней химии на 1,5 колонии пенсионеру за удар по омоновцу

Гродненский областной суд пересмотрели уголовное дело 63-летнего Юзефа Немеро и заменил наказание — вместо 2,5 лет домашней химии пенсионера приговорили к 1,5 годам колонии общего режима, сообщает Hrodna.life.

13 ноября мужчину осудили на 2,5 года домашней химии за участие в акции 6 сентября в Гродно и пинок ногой в бедро силовику, который задерживал женщину. Его признали виновным в насилии над милиционером (статья 364 УК) и в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Сам Немеро только частично признал вину по статье о насилии.

В январе Гродненский областной суд пересмотрел дело, так как прокурор подал апелляционный протест, но оставил решение в силе. Тогда прокуратура обратилась с еще одним протестом, который и рассмотрели в мае.

14 мая судебная коллегия в составе судей Кулеша, Бубенчика и Рачинского вновь пересмотрела дело и назначила Юзефу Немеро наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинитель запрашивал для обвиняемого 2 года колонии.

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Мужчина в суде сказал, что, увидев насилие, действовал неумышленно, «нога сработала быстрее головы». Также он отметил, что потерпевший омоновец в суде просил строго не наказывать обвиняемого.

Нарушений у осужденного за 7 месяцев домашней химии не было — его проверили 57 раз. Компенсацию морального вреда потерпевшему в размере 500 рублей он выплатил. Также у Немеро есть 90-летняя мама, за которой он ухаживает вместе с сестрой.

Обновлено в 19:35. Добавлена информация о повторном протесте прокуратуры.