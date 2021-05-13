Журналисты, которых задержали в Могилеве перед судом над Северинцем, объявили голодовку

Журналист Deutsche Welle Александр Бураков и корреспондент 6tv.by Владимир Лапцевич, которых задержали 12 мая в Могилеве перед началом закрытого суда над Павлом Северинцем, объявили голодовку. Об этом сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Вясна» в Могилеве.

Как уточняют правозащитники, про голодовку родственникам Буракова сообщили в самом ИВС, когда они пытались сделать передачу.

Буракова и Лапцевича задержали 12 мая у здания суда, в котором должен был начаться закрытый процесс над политиком Павлом Северинцем, активистами «Европейской Беларуси» Евгением Афнагелем, Павлом Юхневичем, Дмитрием Козловым, Максимом Винярским и Андреем Войничем, а также Ириной Счастной и Дмитрием Козловым.

Позже стало известно, что на задержанных журналистов составили протоколы по статье об участии в массовых мероприятиях (часть 3 статьи 24.23 КоАП). До суда они останутся в ИВС.