В Минске силовики в штатском задержали журналистку Татьяну Капитонову

В Минске силовики в штатском задержали журналистку и фотографа Татьяну Капитонову, когда она вышла на улицу из офиса на Немиге, передал «Медиазоне» очевидец.

По его словам, девушка была фотографом на конференции в офисе и вышла на перерыв на улицу. Там Капитонову задержали четверо силовиков, ее увезли в РУВД Советского района.

В РУВД «Беларуской ассоциации журналистов» подтвердили, что журналистка задержана по административной статье, но какой именно, не уточнили. Суд пройдет завтра, до него девушка будет находиться в ИВС на Окрестина.

Обновлено в 19:15. Добавлена информация от «Беларуской ассоциации журналистов».