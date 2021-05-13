Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение по трем статьям

Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено, сообщает TUT.by со ссылкой на штаб Виктора Бабарико.

Колесникову обвиняют по трем статьям: о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

11 мая стало известно, что завершено расследование в отношении юриста Максима Знака. Его обвиняют по тем же трем статьям, что и Марию Колесникову.

Утром 7 сентября в Минске люди в масках посадили в микроавтобус с надписью «Связь» члена Координационного совета Марию Колесникову и увезли ее в неизвестном направлении. Вскоре после этого еще несколько членов Координационного совета перестали выходить на связь. На следующий день государственное агентство «Белта» сообщило, что Колесникова задержана пограничниками при попытке пересечь границу Украины. Секретари Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов рассказали, что силовики отвезли их с Колесниковой к границе и заставляли покинуть Беларусь — секретари уехали, но Колесникова порвала свой паспорт и осталась в стране.