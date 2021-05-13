В минской школе началась проверка из‑за видео, на котором учитель кричит и толкает ребенка

В интернете появилось видео, как в минской школе учительница кричит и толкает пятиклассника за то, что тот без спроса взял свой телефон с ее стола.

Директор школы прокомментировал rebenok.by, что «разбирательства идут на самом высоком уровне». При этом, по его словам, он разговаривал с матерью школьника, и та не имеет вопросов к учителю, но возмущена, что кто-то снял ее сына и опубликовал видео в интернете.

На видео учитель громко кричит на ребенка, пытается что-то достать из его кармана, а затем хватает и толкает за шиворот. Как журналистам пояснили родители, детям запрещено пользоваться телефона на уроках, поэтому они сдают их педагогу.

Отец одного из одноклассников мальчика сказал, что дети уже не раз жаловались на этого педагога, «но словам никто особого значения не придавал, пока не появился ролик».

Директор не сказала, какие меры предпримет в отношении учителя: «Я защищать никого не буду. Сейчас идет проверка на самом высшем уровне». По его словам, раньше конфликтов с педагогом не возникало.