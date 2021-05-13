Уборшищицу из Пружан приговорили к 1,5 годам домашней химии за «распространение заведомо ложных сведений» о милиционере

Суд Пружанского района приговорил местную жительницу, которая работает уборщицей в одной из школ, к 1,5 годам домашней химии, сообщает «Белта». Ее признали виновной в клевете на милиционера (статья 188 УК).

По версии следствия, 9 декабря 2020 года жительница Пружан скопировала из одного телеграм-канала фото сотрудника местного РОВД «с публикацией, в которой содержались ложные сведения, умаляющие честь и достоинство личности, дискредитирующие потерпевшего в глазах общественности», и разместила эти данные в другом Telegram-канале.

Жительница Пружан, пишет «Белта», вину отрицала.

Кроме того, уточняет агентство, с обвиняемой в пользу потерпевшего взыскана одна тысяча рублей как возмещение морального вреда.