Барабанщика, участвовавшего в акциях протеста, осудили на 6 лет колонии по делу о массовых беспорядках

Суд Московского района Минска дал Алексею Санчуку, одному из членов команды барабанщиков, участвовавших в протестных акциях, 6 лет колонии усиленного режима. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, Санчука обвиняли по двум статьям: в грубом нарушении порядка (часть 1, часть 2 статьи 342 УК), подготовке к участию в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК), приготовлении к массовым беспорядкам (статья 13 и часть 2 статьи 293 УК).

По версии обвинения, во время протестов в Минске Санчук перекрывал проезжую часть, неповиновался милиционерам, выкрикивал лозунги, громко хлопал, размахивал бело-красным-белым флагом.

За блокирование дорог 27 сентября, 18 октября, 4 октября, 25 октября, 1 ноября «Минсктранс» предъявил иск на сумму 161 900 рублей, пишет «Вясна».

Кроме этого, по словам гособвинителя, с июня по 4 ноября 2020 года участвовал в массовых беспорядках, покупал пиротехнику, открыл счет в «Технобанке» для финансирования протестов.

Также следствие утверждало, что он «организовал сообщество, где обучал людей, склонял лиц к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок», «с целью выражения политических взглядов создал телеграм-чат, имеющий в своем названии слово "Крестики"».

Как было озвучено на суде, во время обыска у Санчука нашли 67 пиротехнических изделий, петарды, газовые баллончики, 18 лазерных указок, оптическую систему наблюдения, пневматическое ружье

Санчук признал себя виновным по 342 статье, по 293 вину не признал, пишут правозащитники.

Санчука вместе с другими музыкантами задержали 4 ноября в Минске во время репетиции. Ему дали административный арест, но после отбытия, 19 ноября, он не вышел на свободу.

По словам музыкантов, при задержании Санчука избили.