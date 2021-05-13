Дело блогера, которого обвиняют в подготовке людей к массовым беспорядкам, передали в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 31-летнего ютуб-блогера, пишет сайт ведомства.

Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов (часть 2 статьи 295 УК), приготовлении к незаконному изготовлению взрывных устройств (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 295 УК) и подготовке людей к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 293 УК).

Блогера задержали в декабре 2020 года. На видео, опубликованном на ютуб-канале МВД, он говорит, что «делал самодельные пистолеты и патроны к ним, негативно высказывался в адрес правоохранительных органов, писал негативные комментарии, чтобы их наказывать и взрывать».

По версии следствия, в апреле 2016 года он создал ютуб-канал, на котором размещал ролики «связанные с созданием и использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Это, пишет СК, позволило создать у пользователей «эмоциональный резонанс и обеспечить их целевое информирование на соответствующую тематику».

Как сообщает СК, во время обысков у блогера нашли порох, материалы для изготовления самодельных взрывных устройств, оптический прицел, охотничью дробь, более трех тысяч гильз, более 70 строительно-монтажных патронов кольцевого воспламенения, самодельное оружие и патроны.

Дело передано в суд, пишет ведомство.