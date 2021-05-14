Молодечненку оштрафовали на 4 350 рублей за флаг в машине

29 апреля молодечненский районный суд оштрафовал мать двоих детей Илону Пишчанскую на 150 базовых величин за бчб-флаг в машине (статья 24.23 КоАП), пишет «Рэгіянальная газета».

Пишчанская рассказывает, что ездила с флагом в машине с 25 марта. 10 апреля она повезла дочку на занятия по гитаре. Когда занятия закончились их остановила машина ГАИ. После проверки документов девушку попросили проехать в РОВД.

— Я спрашиваю: «На каком основании?». А гаишник смотрит на багажник моей машины и говорит: «На основании ваших странных флагов».

Спустя две недели суд оштрафовал молодечненку за проведение пикета (статья 24.23 КоАП) и назначил штраф в 150 базовых величин. Флаг ей не вернули.