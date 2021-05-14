Суд приговорил двух граффитистов к 1,5 и 3 годам химии за нарисованные сердечко, кулак и знак победы на трансформаторной будке

Суд Партизанского района города Минска приговорил Дмитрия Таратуна и Диану Казак по статье о злостном хулиганстве (статься 339 УК) за нарисованные на трансформаторное будке сердечко, кулак и знак победы на 3 года химии и 1,5 года домашней химии соответственно, пишет «Вясна».

По версии обвинения, Таратун и Казак в феврале ночью нанесли на фасад здания трансформаторной подстанции на улице Стахановской краской рисунок «общественно-политического содержания», чем причинили РУП «Минскэнерго» имущественный вред на 32 рубля 90 копеек.

Во время следствия Таратуна уволили с работы, Казак была уволена по соглашению сторон.