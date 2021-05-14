Около Дома правосудия задержали журналистку TUT.by Любовь Касперович

В Минске около Дома правосудия во время процесса над студентами задержали журналистку Любовь Касперович, пишет TUT.by. Она успела сообщить, что находится в Московском РУВД, пишет БАЖ.

— Мы стояли и разговаривали, вдруг кто-то крикнул: «ОМОН!» Увидели, что к нам бегут люди в черном — бросились бежать от них. Журналист TUT.BY споткнулась и упала, омоновцы бросились на нее, — рассказали TUT.BY очевидцы задержания.

Кроме Касперович возле здания суда задержали экс-главу ОГП Анатолия Лебедько и около десятка студентов.

Позже МВД сообщил о задержании 14 человек около Дома правосудия. Все они доставлены в РУВД.

Обновлено в 12:22. Добавлен комментарий о задержании 14 человек.