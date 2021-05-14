Суд арестовал фотографа Татьяну Капитонову на 10 суток

Суд Советского района арестовал журналистку и фотографа Татьяну Капитонову на 10 суток по статье об участии в несанкционированной акции (часть 1 статьи 24.23), пишет «Вясна».

Судья Елена Жукович посчитала, что Капитонова возлагала цветы возле Комаровского рынка 12 мая, тем самым участвуя в несанкционированном мероприятии. Сама Татьяна Капитонова не признала вину — она снимала акцию, а не участвовала в ней.

Капитонову задержали 13 мая, когда она вышла на улицу из офиса на Немиге, рассказывал «Медиазоне» очевидец. По его словам, девушка была фотографом на конференции в офисе и в перерыв вышла на улицу. Там Капитонову задержали четверо силовиков, ее увезли в РУВД Советского района.

До суда девушка находилась в ИВС на Окрестина.