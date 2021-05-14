Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму

Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма», рассказал телеканалу «Беларусь-1» генпрокурор Андрей Швед, а также «О противодействии экстремизму».

Антиэкстремистский закон существенно расширяет понятие «экстремизма» — и теперь им будет считаться распространение «заведомо ложных сведений» о ситуации в Беларуси, оскорбление или дискредитация власти (а также, видимо, портреты осужденных и герб «Погоня»).

Дискредитация страны и власти. В Беларуси расширяют закон об экстремизме — главное

По словам Шведа, в законе «О недопущении реабилитации нацизма» закрепили термины «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников». Как заявил генпрокурор, они позволят в дальнейшем использовать «весь арсенал правовых средств для противодействия».

Как писала «Белта», в качестве мер противодействия реабилитации нацизма в законе предусмотрены официальные предупреждения и предписания, приостановление, запрет деятельности и ликвидация экстремистской организации. Отдельная статья в законе посвящена противодействию реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших.