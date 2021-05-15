На восстановление костела в Будславе собрали 279 тысяч рублей

Беларусы пожертвовали 279 тысяч рублей на восстановление костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе, сообщает TUT.by.

Об этом журналистам рассказала Ольга Лабуть, замдиректора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилевской архидиоцезии. По ее словам, сто тысяч рублей перевели компании «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» бизнесмена Александра Мошенского. Остальную сумму получили от физлиц.

«Пожертвования поступают нон-стоп — и по пять рублей, и по семь, и по сто. Есть те, кто перечислил 500 рублей, но в среднем — это 20 рублей», — сказала Лабуть.

Сейчас над восстановлением костела работают пять альпинистов-волонтеров и 12 других откликнувшихся на просьбу о помощи. По словам ксендза Дмитрия Дубовика, работы по расчистке крыши планируют закончить сегодня, а в понедельник приедут инженеры, которые обследуют здание.

В пресс-службе Миноблисполкома журналистам сказали, что по плану до конца мая инженеры оценят состояние конструкций костела, а после изучения всего здания подготовят проекты восстановления крыши и ее временного закрытия — чтобы можно было с ней работать.

Команда по восстановлению костела сообщает о ситуации в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам!», где также указаны банковские реквизиты для пожертвований.

Возгорание крыши костела 17 века в агрогородке Будслав Мядельского района заметили утром 11 мая незадолго до начала службы. Около 10 часов крышу над центральным нефом костела уничтожил пожар — она обрушилась. Крыша над боковыми нефами продолжала гореть.

С помощью волонтеров удалось вынести из костела принадлежности для литургии, иконы, книги и другие вещи. Среди спасенных икон была Будславская икона Божией Матери — один из почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы — написанная в Риме и подаренная папой римским Климентом XVII.

Пожар, как сообщало МЧС, потушили в 11:24.

Конференция католических епископов призвала помочь в восстановлении костела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности (часть 2 статьи 304 УК).