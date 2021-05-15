Журналистам, которых задержали в Могилеве перед судом над Северинцем, дали 20 суток по статье об участии в митинге

Журналисту Deutsche Welle Александру Буракову и корреспонденту 6tv.by Владимиру Лапцевичу дали 20 суток по статье об участии в митинге (статья 24.23), сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Буракова и Лапцевича задержали 12 мая в Могилеве перед началом закрытого суда над Павлом Северинцем.

Правозащитники сообщали, что журналисты объявили в ИВС голодовку. В МВД заявили, что «указанные граждане никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации не имеют и являются фрилансерами», а также утверждали, что 13 мая задержанные «письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения».

Обновлено в 14:17. Добавлена информация, что Лапцевича осудили на 20 суток.