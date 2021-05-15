14 мая в Минске задержали арт-менеджера Ксению Тырсикову, сообщает «Фонд культурнай салідарнасці».

Вечером 14 числа имя Ксении появилось в телеграм-канале со списком задержанных, который составляют волонтеры. Там указано, что ее отвезли в Советское РУВД. Фонд by_culture уточняет, что по предварительной информации девушку задержали у нее дома.

Ксения Тырсикова — минский арт-менеджер и автор журнала о современном искусстве Chrysalis Mag. Девушка управляет шоурумом Artroom и ведет онлайн-курс «Макияж для себя».