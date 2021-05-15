11 из 12 обвиняемых по «делу студентов» не признали вину

9 фигурантов «дела студентов» не признали свою вину по предъявленным обвинениям, двое заявили, что обвинение им непонятно. Один из 12 обвиняемых признал вину. Об этом сообщили «Медиазоне» родственники фигурантов из зала суда Октябрьского района Минска.

Единственный, кто признал вину по делу, — судент лингвистического университета Глеб Фицнер.

Всем фигурантам предъявлено обвинение в организации грубого нарушения порядка группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 17 и часть 1 статьи 342 УК). Им грозит до 3 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые действовали по предварительному сговору и с августа по ноябрь координировали и организовывали акции протеста «с целью пересмотра, отмены результатов выборов, смены президента Республики Беларусь».

Как утверждается в обвинении, акции должны были стать поводом для непризнания результатов выборов странами ЕС и США, введения с их стороны экономических санкций «как способа давления на официальную власть», а также для «принуждения власти к переговорам» и «утверждению Тихановской в качестве субъекта политической жизни».

Также в этой части обвинения упоминается и «незаконно созданный орган альтернативного правительства» — Координационный совет, «членом основного состава которого является [обвиняемая Алана] Гебремариам». КС, по утверждению следствия, заявлял «заведомо ложные» утверждения о нелегитимности власти и «настойчиво высказывался» о проведении переговоров о выполнении его «незаконных требований».

Двенадцать. Кого и за что судят по «делу студентов»

В ходе сговора, считает следствие, обвиняемые «распределили роли» по организации протестов в тех университетах, где они учатся либо преподают.

Координаторами обвиняемых считают из-за того, что они публиковали сообщения в телеграме с временем и местами проведения акций, а также около десяти раз созванивались в Zoom в октябре и ноябре, где обсуждали подготовку массовых мероприятий. Также активисты проводили «личные беседы оппозиционного характера» с другими учащимися и преподавателями.

Прокуроры приводили десятки примеров такой координации, формулировки отличаются только названиями телеграм-чатов, датами и местами проведения акций. Например, Ольга Филатченкова, «используя для совершения преступления авторитет преподавателя», сообщила в телеграм-чате «Мирный БГУИР» призывы к участию в массовых мероприятиях 26 октября, «в результате чего лица из числа представителей БГУИР приняли участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок». А во время проведения акции Филатченкова «выполняла функции по управлению участниками».

В каждом из 12-и обвинений, которые практически идентичны, значительную часть времени прокуроры перечисляют даты, время и места студенческих протестов. Например, «8 сентября с 17:30 по 17:50 в помещении учебного корпуса №3 БГУИР» или «10 сентября с 12 по 15 часов в помещении главного корпуса БГМУ».

При указании некоторых акций прокуроры дополняют, к чему привели противоправные действия. Например, 6 октября с 8:15 по 14:00 возле главного корпуса и зданий химического и юридического факультетов БГУ около 105 человек участвовали в акции, «сопряженной с явным неповиновениям законным требованиям представителей власти» в лице милиционеров в форме и представителей администрации БГУ. Этот протест повлек блокировку движения транспорта по улице Ленинградской и нарушил «нормальную работу» университета. Под этим обвинение подразумевает «срыв занятий, блокирование и затруднение прохода студентов, преподавателей, посетителей, создание шума, мешавшего образовательному процессу».

14 мая начался процесс по «делу студентов». 12 обвиняемых в ноябре прошлого года задержали сотрудники КГБ, с тех пор они содержатся в СИЗО-1 в Минске.