Политика Павла Северинца поставили в тюрьме на учет как склонного к экстремизму. Об этом сообщает его жена Ольга у себя в фейсбуке.

Северинца задержали 7 июня на акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. 1 сентября Павлу Северинцу предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ).

Уголовное дело против Павла Северинца, активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича, а также Ирины Счастной и Дмитрия Козлова начали рассматривать в суде Могилевской области 12 мая.