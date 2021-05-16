Беларусь лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) лишил Беларусь права проведения этапа Кубка мира по биатлону из-за «текущей ситуации», сообщили в союзе.

Соревнования, которые должны были пройти 3-6 марта 2022 года в Раубичах, перенесли в Финляндию.

— Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для обеспечения уверенности в планировании организационных комитетов, национальных федераций и их команд, — сообщается в заявлении организации.

18 января стало известно, что у Минска забрали право провести чемпионат мира по хоккею. 22 января из Беларуси перенесли чемпионат мира по современному пятиборью из-за «нестабильной ситуации в стране».