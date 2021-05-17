Прокурор запросил 5,5 лет колонии члену инициативной группы Бабарико, которого обвиняют в участии в протестах в августе
Прокурор запросил 5,5 лет колонии члену инициативной группы Бабарико, которого обвиняют в участии в протестах в августе
17 мая 2021, 19:50
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Прокурор Иван Процкий запросил 5,5 лет колонии усиленного режима члену инициативной группы Виктора Бабарико Сергею Капанцу, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, Капанец разместил на улице Ложинской и в фейсбуке объявления-листовки, в которых приглашал поучаствовать в подведении итогов выборов у ТЦ Спектр».

«Обсудим итоги и решим, как жить дальше», — было написано в листовке.

Помимо этого, утверждает обвинение, Капанец передал в бот телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, информацию о перемещении спецтехники силовиков. Переданная информация использовалась администраторами телеграм-канала Степаном Путило и Романом Протасевичем «в руководстве и координации противоправных действий участников массовых беспорядков в Беларуси».

Также Капанца обвиняют в передачи видео с колонной спецтехники редакции Путилы, которое тот использовал в нескольких постах.

По версии обвинения, Капанец выступил организатором массового мероприятия возле ТЦ «Спектр», координировал путь от торгового центра к Администрации Первомайского района, что «соответствовало призывам к осуществлению массовых беспорядков», размещенных в телеграм-канале Путилы, который призывал собираться у районных администраций.

Так, согласно версии обвинения, Капанец оказал пособничество в организации массовых беспорядков (часть 6 статьи 16 и часть 1 статьи 293 УК).

Также Капанца обвиняют в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК) за участие в акциях протеста 10 и 11 августа на улице Притыцкого и проспекте Пушкина в Минске, что «выразилось в блокировки дорог, выкрикивании им лозунгов, совершении громких хлопков руками, оказании явного неповиновения законным требованиям представителей власти».

Как сообщает «Вясна», Капанец вину не признал.

     
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