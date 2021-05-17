Суд арестовал на 15 суток журналистку TUT.by Любовь Касперович по статье об участии в митинге

Суд Московского района арестовал журналистку TUT.by Любовь Касперович на 15 суток по статье об участии в несанкционированной акции (статья 24.23 КоАП), сообщает TUT.by.

Как пишет издание, в начале процесса Касперович заявила, что ее не ознакомили с протоколом и она до сих пор не знает причины задержания. В протоколе отмечено, что журналистка отказалась ознакомиться с делом. По словам Касперович, это неправда. Суд не удовлетворил ходатайство журналистки об ознакомлении с материалами дела.

В протоколе, который озвучили в суде, написано, что Касперович участвовала в пикетировании «не позднее 10:40» 14 мая у Дома правосудия, «где в составе группы граждан, собравшихся для выражения своих политических взглядов и отношения к судебному процессу, приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Вину Касперович не признала. По ее словам, задержали журналистку в 11:13 или в 11:23 — «точно не запомнила» — и не у здания суда, а по дороге к метро «Петровщина».

Касперович задержали 14 мая в Минске. В тот день начался начался процесс по «делу студентов», о котором журналистка готовила репортаж и из-за которого находилась в районе Дома правосудия.