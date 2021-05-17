Лукашенко подписал закон, который снимет с силовиков ответственность за применение оружия, физической силы и спецсредств

С силовиков снимут ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, спецсредств и оружия, если это было сделано в соответствии с законодательством. Такой закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь» подписал Александр Лукашенко.

Документ вносит изменения в несколько существующих законов, в том числе «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и «Об органах внутренних дел Республики Беларусь».

Закон уточняет условия применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники. Силовики не будут нести ответственности за вред, причиненный в результате их применение, если это было сделано в соответствии с законодательством.

Также силовикам разрешат применять боевую и специальную техники в случае «пресечения массовых беспорядков».

Сотрудникам ОВД позволят «запрещать гражданам вести видео-, фото- и киносъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности».