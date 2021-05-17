Мининформ заблокировал сайт информационного центра по помощи пострадавшим на протестах Probono

Министерство информации ограничило доступ к сайту волонтерского информационного проекта, который агрегирует инициативы по помощи пострадавшим во время протестов Probono.by. Об этом центр сообщил в соцсетях.

При попытке входа на сайт пользователи видят сообщение о том, что доступ к нему ограничен на основании решения Мининформа в соответствии с законом «О средствах массовой информации».

На момент написания новости некоторые пользовали не смогли зайти на сайт при включенном VPN.

«Сайт probono.by находится на хостинге в Беларуси, и физически сервер расположен в ЦОД (дата-центр) Белтелеком. Сейчас Белтелеком при обращении к домену probono.by подменяют настоящий IP на другой. Т.е. блокировка происходит как у провайдеров, так и на уровне дата-центра Белтелекома», — рассказали «Медиазоне» основатели проекта.

В случае, если сайт перенесут на другой хостинг, он вновь будет доступен для пользователей.