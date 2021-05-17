Суд дал 15 суток арт‑менеджеру Ксении Тырсиковой за акцию у Комаровского рынка

Суд Советского района дал 15 суток арт-менеджеру Ксении Тырсиковой по статьям об участии в несанкционированном митинге (статья 24.23 КоАП) и неповиновении милиционеру (статья 24.3 КоАП), пишет «Наша Ніва».

Тырсикову задержали 14 мая в Минске. Как уточняет «Наша Ніва», причиной задержания стала акция девушек в белом у Комаровского рынка: по версии милиции, Тырсикова принимала в ней участие.

14 мая за участие в той же акции дали 10 суток фотографу Татьяне Капитоновой. Сама Капитонова не признала вину — она снимала акцию, а не участвовала в ней.

Тырсикова — минский арт-менеджер и автор журнала о современном искусстве Chrysalis Mag. Девушка управляет шоурумом Artroom и ведет онлайн-курс «Макияж для себя».