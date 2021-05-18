Главу независимого профсоюза «Белшины» осудили на 1,5 года химии за оскорбление милиционеров

В суде Бобруйского района лидера независимого профсоюза «Белшины» Сергея Гурло осудили на 1,5 года химии за оскорбление милиционеров в телеграме (статья 369 УК), сообщает TUT.by.

Также мужчину обязали выплатить две тысячи рублей компенсации двум милиционерам, признанных потерпевшими по делу. Свою вину обвиняемый не признал.

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Суд проходил в закрытом режиме, а до заседания Гурло находился на свободе под подпиской о невыезде.

Сергей Гурло проработал на «Белшине» 34 года, а 1 феврался уволился в связи с выходом на пенсию.