В Бресте девять человек приговорили к лишению свободы за поджоги покрышек и вывешивание чучел

В суде Ленинского района Бреста девять фигурантов дела о вывешивании чучел, забрасывании камнями пункта милиции и поджоге покрышек приговорили к лишению свободы, еще одного — к химии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Семенчук признал обвиняемых виновными в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и умышленном повреждении транспортного средства или путей сообщения (часть 1 статьи 309 УК) за за замыкание железнодорожных рельсов металлической проволокой.

Силенок Марину осудили на 1,5 года химии, Баринову Наталью и Муратову Наталью — на год колонии, Коцюбко Владимира на 1,5 года колонии. Красовскому Сергею и Сыроватко Ольге дали по 2 года колонии, Силюку Максиму — 2,5 года, Пытелю Максиму 3 года. Силича Сергея и Комбуля Евгения приговрили к 4 и 5 годам колонии общего режима соответственно.

Фигурантов дела обвинили в вывешивании чучел с надписями «мент», «омон», «лжец номер один» в разных местах города, забрасывании яйцами и камнями опорного пункта милиции, поджоги ночью на улице автомобильных покрышек, разрисовывании «Табакерки» и заборов надписями «97%», «нет фашизму» и другими, а также в замыкании железнодорожных рельсов металлической проволокой.

Как сообщает «Брестская газета», во время суда обвиняемые просили учитывать их показания на процессе вместо показаний с допросов. Наталья Баринова сказала, что давала показания под давлением: по ее словам, следователи угрожали большим сроком и органами опеки, которые уже оформляют документы, чтобы отобрать у женщины ее 4-летнюю дочь. Жалобу женщина решила не писать, опасаясь большего давления на себя и свою семью.

Сергей Силич сказал в суде, что во время допроса 12 ноября испытывал сильные боли в спине и переживал по поводу задержания своей жены: «В ходе задержания я получил травму спины, сильно болела спина, мне два раза в ИВС вызывали скорую. Я просто не хотел говорить. Грубо говоря, все, что я сказал на том допросе — там правды мало».