Гомельчанина приговорили к 3,5 годам колонии за установку бчб‑флагов ящиками, которые напоминают взрывчатку

В суде Центрального района Гомеля 31-летнего Евгения Зелковского приговорили к 3,5 годам в колонии строгого режима за установку бчб-флагов вместе с ящиками, которые можно было принять за взрывчатку, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Алесь Осипов признал мужчину виновным в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК), хотя изначально Зелковскому вменяли особо злостное хулиганство (часть 3 статьи 339 УК), по которой ему грозило до 10 лет колонии.

Суд проходил в закрытом режиме. Евгения Зелковского обвинили в том, что осенью 2020 года он дважды установил флаги бчб-флаги в безлюдных местах, а рядом с ними поставил ящики, которые можно было принять за взрывчатку. В них находилась пара подшипников, фейерверк без содержимого и карикатура на омоновцев.

Свою вину обвиняемый не признал.

В последнем слове Зелковский отметил, что место, где обнаружили ящики, ОМОН раскопал до приезда специалистов, то есть сотрудники знали, что взрывчатки там нет. Также он сказал, что любит свой народ и имеет право выражать свое мнение. «В чем вы меня обвиняете? Совершил это с особым цинизмом… политической неприязнью… Если этот народ задерживают, ломают руки, травят газом — то вот это и есть политическая неприязнь. Политическая неприязнь больше в действиях сотрудников правоохранительных органов, которые после моего помещения в ИВС врут в лицо беременной жене, что не знают, где я. За время, проведенное в СИЗО, я убедился, насколько у нас хорошие люди. Было насилие, психологическое давление на меня и свидетелей. Поэтому они несколько раз меняли показания», — сказал он.