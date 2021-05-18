Суд приговорил к 5,5 годам колонии члена инициативной группы Бабарико, которого обвинили в участии в протестах в августе

В суде Центрального района Минска члена инициативной группы Виктора Бабарико Сергея Капанца приговорили к 5,5 годам колонии в условиях усиленного режима по обвинению в помощи в организации массовых беспорядков в августе.

Суд признал Капанца виновным в пособничестве в организации массовых беспорядков (часть 6 статьи 16 и часть 1 статьи 293 УК), а также в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК) за участие в акциях протеста 10 и 11 августа на улице Притыцкого и проспекте Пушкина в Минске.

По версии обвинения, Капанец разместил на улице Ложинской и в фейсбуке объявления-листовки, в которых приглашал поучаствовать в подведении итогов выборов у ТЦ Спектр».

«Обсудим итоги и решим, как жить дальше», — было написано в листовке.

Помимо этого, утверждает обвинение, Капанец передал в бот телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, информацию о перемещении спецтехники силовиков. Переданная информация использовалась администраторами телеграм-канала Степаном Путило и Романом Протасевичем «в руководстве и координации противоправных действий участников массовых беспорядков в Беларуси».

Также Капанца обвиняют в передачи видео с колонной спецтехники редакции Путилы, которое тот использовал в нескольких постах.

По версии обвинения, Капанец выступил организатором массового мероприятия возле ТЦ «Спектр», координировал путь от торгового центра к Администрации Первомайского района, что «соответствовало призывам к осуществлению массовых беспорядков», размещенных в телеграм-канале Путилы, который призывал собираться у районных администраций.

Капанец вину не признал.