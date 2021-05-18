КГК возбудил уголовное дело о неуплате налогов против должностных лиц «ТУТ БАЙ МЕДИА»

В отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), сообщил Комитет госконтроля.

Ведомство указывает, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году стал резидентом Парка высоких технологий, однако далее получил выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». Комитет сообщил об этом администрации Парка.

18 мая Наблюдательный совет ПВТ «на основании предоставленных ДФР сведений» принял решение «об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом "О Парке высоких технологий"».

В результате этого «ТУТ БАЙ МЕДИА» причинило ущерб государству в особо крупном размере, сообщает КГК.