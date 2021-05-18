Минчанку арестовали на 10 суток за пеcню «Муры» в подземном переходе

В суде Советского района Минска 41-летнюю Алену Гаврилову арестовали на 10 суток за исполнение песни «Муры» в подземном переходе, что посчитали несанкционированным митингом (статья 24.23 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Женщину задержали вечером 16 мая в переходе возле Комаровского рынка. Милиционеры посчитали, что Гаврилова провела «несанкционированное культурно-зрелищное массовое мероприятие», исполнив песню «Муры». На нее составили административный протокол.

На суде женщина объяснила, что исполнила разные песни, среди которых были и «Муры». Судья Сергей Шатило поинтересовался, что означает эта песня. Гаврилова ответила, что это о каталонском музыканте, «который пел, а люди повторяли его песни». Также на вопросы судьи она ответила, что люди возле нее не останавливались.