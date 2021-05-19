Суд дал 11 лет колонии минчанину по делу о наезде на военнослужащих 11 августа

Минский городской суд дал 11 лет колонии минчанину Тихону Осипову по делу о наезде на военнослужащих 11 августа, пишет правозащитный центр «Вясна».

Осипова обвиняли в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), заведомо ложном доносе (часть 1 статьи 400 УК) и покушении на убийство военных (часть 1 статьи 14 и статьи 362 УК).

По версии обвинения, минчанин участвовал в акциях протеста и наехал на своем автомобиле на пятерых военнослужащих. Позже он утопил свой автомобиль в водоеме и заявил об угоне.

Осипов признал вину по статье о заведомо ложном доносе. На суде минчанин рассказал, что испугался, увидев как силовики разбивают машины и вытаскивают оттуда водителей, поэтому уехал, случайно зацепив военных. По словам обвиняемого, силовики разбили ему заднее правое стекло, сотрудник направлял оружие в сторону его автомобиля. Осипов пригнулся и не контролировал дорожную ситуацию.

Суд над Осиповым начался 12 апреля. Приговор должны были вынести 27 апреля — прокурор во время прений запрашивал Осипову 12 лет колонии. Но судья Дмитрий Цекал возобновил судебное следствие.

Заново начали рассматривать дело о наезде 5 мая с новым составом коллегии. Дело рассматривал судья Петр Орлов.

Как сообщает «Вясна», и во второй раз прокурор Антон Тюменцев запрашивал обвиняемому 12 лет колонии.