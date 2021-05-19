В Барановичах упал учебный самолет, оба летчика погибли

В Барановичах упал учебный самолет Як-130, пишет издание «Интекс-Пресс Барановичи». На взлете он врезался в частный дом. Летчик погиб, уточняет издание «Наш край». Позже Министерство обороны уточнило, что погибли оба летчика.

— При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, — пишет пресс-служба министерства.

Полет выполняли командир звена 116-й учебно-боевой эскадрильи майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович.

«Вертолет гудел уже тридцать минут. Перед полетом самолетов раздался рев. Сейчас вся улица Розы Люксембург в шоке, там упали останки. Из того, что говорят на рынке — пилот сумел увести самолет вдали от дома и рухнул в поле за частным сектором. Теперь все любопытные идут туда», — рассказал житель города изданию «Наша Ніва».