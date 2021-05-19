СК возбудил уголовное дело из‑за падения учебного самолета в Барановичах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам (часть 2 статьи 465 УК) из-за падения самолета в Барановичах, пишет СК.

Учебный самолет Як-130 разбился в Барановичах около 12:30. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куканенко погибли.

«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — пишет министерство обороны.