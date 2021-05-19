Осужденная на полгода колонии за «разглашение медицинской тайны» о причинах смерти Романа Бондаренко журналистка TUT.by Катерина Борисевич вышла на свободу из Гомельской колонии, пишет TUT.by.

2 марта в суде Московского района Минска судья Светлана Бондаренко признала врача Артема Сорокина виновным в разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК); Борисевич осудили как его соучастницу. Медик получил два года лишения свободы с отсрочкой на год, журналистку приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин.

За два дня до освобождения Борисевич перевели в гомельскую колонию. 13 мая стало известно, что защищавший ее адвокат Михаил Боднарчук уехал в Украину.