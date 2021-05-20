Двух минчан приговорили к 5 годам колонии по обвинению в участии в массовых беспорядках

В суде Московского района Минска Павла Овчарова и Эмиля Гусейнова приговорили к 5 годам колонии усиленного режима за участие в протесте 23 сентября, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Светлана Бондаренко признала минчан виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293), грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342) и сопротивлении милиционеру (часть 1 статьи 363 УК).

По версии следствия, Овчаров и Гусейнов 23 сентября с 21:00 до 23:00 призывали к заранее спланированным массовым беспорядкам, блокировали дорогу и «ограничивали право добропорядочных граждан на спокойный отдых и свободное передвижение», а также сопротивлялись милиционерам.

Мужчины, как утверждается, подготовили автомобиль, где хранили орудия преступления и экипировку, а Гусейнов находился возле станции метро «Пушкинская» в бронежилете и наколенниках. Когда обвиняемых попытались задержать, Гусейнов и Овчаров заблокировали дверь, держался за руль или кресло и отказывались выходить из машины.

Гусейнов в суде рассказал, что на машине брата приехал к «Макдональдсу» на Пушкинской вместе с Овчаровым встретить свою девушку, но она не пришла. Позже ГАИ перекрыл дорогу, и обвиняемые не смогли уехать — их задержали. Гусейнов сказал, что на нем был разгрузочный жилет без секций для хранения боеприпасов, а наколенники он надел, чтобы показаться более мужественным перед девушкой.

Оба обвиняемых сказали, что не подавали звуковых сигналов. По словам Овчарова, об акции они не знали, а приехали вместе поесть шаурмы. Когда их автомобиль окружили, мужчина начал выходить из машины, но «его выхватили и направили на него оружие». На Овчарове, как он сказал, был жилет с большим количеством карманов, чтобы «было теплее».

Пострадавший Дмитрий Иванов патрулировал Фрунзенский район в тот вечер. По его словам, машину решили «подрезать», когда мужчины не отреагировали на требований остановиться. Задержанные сами вышли и не применяли силу. Иванов сказал, что ему вред не причинили, но он «страдал как часть государства, которое пострадало».

Девушка Гусейнова Елена Швец на суде сказала, что они должны были встретиться на Пушкинской в 22 часа, но девушка осталась дома, так как «боялась несанкционированного мероприятия», а парень не отвечал на звонки.

Прокурор Бизюк запросил для обвиняемых 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Судья Бондаренко назначила ровно такое наказание.