«Катапультируйся! Прыгай!». Минобороны рассказало о расшифровке черного ящика упавшего в Барановичах самолета

Между созданием аварийной ситуации до падения самолета в Барановичах прошло чуть более минуты, а пилоты до последнего момента изменяли направление полета, сообщает Министерство обороны.

По словам командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майора Игоря Голуба, во время полета над аэродромом в Барановичах у самолета Як-130 отказала система управления. Экипаж доложил об этом и должен был немедленно катапультироваться. «Руководитель полетов не менее 10 раз в эфир подал команду "Катапультируйся! Катапультируйся! Прыгай!"» — рассказал Голуб.

Однако неуправляемый самолет начал уклоняться в сторону города. Экипаж перешел на резервную систему управления, которая «позволила стабилизировать только направление полета», высота же продолжала падать.

Как утверждает Минобороны, на высоте около 50 метров экипажу удалось выровнять направление полета и направить самолет в точку без жилых построек. Перед падением пилотам не хватило высоты катапультироваться.

«По данным бортовых самописцев на текущий момент мы видим, что экипаж управлял и воздействовал на ручку управления самолетом и на педали, которые изменяют направление полета, до момента касания земли», — сказал Игорь Голуб.

Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что «мы оказываем и будем оказывать всю возможную посильную в этой ситуации помощь».

Учебный самолет Як-130 разбился в Барановичах около 12:30. Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куканенко погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам (часть 2 статьи 465 УК).