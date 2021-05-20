Брестчанина осудили на 2 года химии за то, что он назвал силовика «ссыклом, чмом и нытиком»
Брестчанина осудили на 2 года химии за то, что он назвал силовика «ссыклом, чмом и нытиком»
20 мая 2021, 11:12
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Суд Московского района Бреста приговорил Владимира Шурубейко к 2 годам химии за оскорбление обвиняемого в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, 22 сентября Шурубейко чате Viber «Вычулки.Ямно» написал в отношении сотрудника органов госбезопасности Дениса Семенова сообщение, где назвал силовика «ссыклом, чмом и нытиком».


До суда обвиняемый возместил потерпевшему 1 500 рублей ущерба, в связи с этим силовик на суде заявил, что претензий к Шурубейко больше не имеет.

Гособвинитель Дягель запросил для обвиняемого 2 года химии. Судья Евгений Бреган назначил ему ровно такое наказание.

     
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