Брестчанина осудили на 2 года химии за то, что он назвал силовика «ссыклом, чмом и нытиком»

Суд Московского района Бреста приговорил Владимира Шурубейко к 2 годам химии за оскорбление обвиняемого в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, 22 сентября Шурубейко чате Viber «Вычулки.Ямно» написал в отношении сотрудника органов госбезопасности Дениса Семенова сообщение, где назвал силовика «ссыклом, чмом и нытиком».

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До суда обвиняемый возместил потерпевшему 1 500 рублей ущерба, в связи с этим силовик на суде заявил, что претензий к Шурубейко больше не имеет.

Гособвинитель Дягель запросил для обвиняемого 2 года химии. Судья Евгений Бреган назначил ему ровно такое наказание.