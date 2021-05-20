Арт‑директора агентства приговорили к 3 годам колонии за призывы к насилию в «ВКонтакте»

В Минском городском суде 29-летнего арт-директора ивент-агентства Nuestro Amor Мию Миткевич приговорили к 3 годам колонии за три поста в «ВКонтакте», которые посчитали разжигающими вражду (часть 1 статьи 130 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Девушку задержали 19 января, до суда она находилась в СИЗО. По версии следствия, Миткевич «с целью возбуждения враждебного отношении и подрыва доверия к милиции» написала в «ВКонтакте» на своей странице три поста в сентябре и октябре, где призывала к насилию в отношении милиционеров.

Первый пост, как передают волонтеры, начинался словами: «Я предлагаю сделать со всеми прикорытниками, и омоновцами, и алмазовцами, одним словом лошками-петушками, то же самое, что они сделали с нами...». Второе сообщение начиналось так: «И вновь высказываю свою мысль. Я предлагаю всех лошков-петушков и чиновников наказать следующим образом: схватить их и их семьи, сделать с их семьями тоже, что они сделали с нашим народом...». В третьем посте написано: «Очень надеюсь, что скоро беларусы хотя бы чуточку станут радикальнее...».

Девушка признала вину в части написания постов, но не согласилась с указанными в обвинении намерениями и целями.

На суде Миа Миткевич сказала, что осознала свою вину еще в октябре, а посты разместила на эмоциях от прочтения новостей о задержаниях и избиениях протестующих. «На тот момент я осознавала, что я пишу, но я не осознавала, какие могут быть последствия от того, что я пишу. Когда осознала — удалила. Я не хотела», — в этот момент девушка расплакалась, а в суде объявили перерыв.

Позже девушка добавила, что после удаления постов она «раскаялась и принесла свои публичные извинения». Она сказала, что «не хотела никого ни с кем сталкивать» и искренне сожалеет о написанном.

Гособвинитель Александр Романович запросил для девушки 3 года колонии общего режима. Судья Елена Шилько признала Миткевич виновной и назначила ровно такое наказание.