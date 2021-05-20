Фигуранту «дела Автуховича» дали 3 года колонии по статье о насилии над следователем

В Брестском областном суде барановичского активиста и фигуранта «дела Автуховича» 60-летнего Владимир Гундаря приговорили к 3 годам колонии по обвинению в насилии над следователем (часть 1 статьи 366 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд проходил в закрытом режиме, родственникам обвиняемого не позволили зайти в здание суда.

По версии следствия, 30 декабря к Владимиру Гундарю пришли с обыском из-за предъявленного обвинения по статье о теракте (статья 289 УК) в рамках «дела Автуховича». Мужчина, как утверждается, угрожал следователям и разбил мобильный телефон одного из них.

Жена рассказывает, что этот эпизод выделили в отдельное производство, а ее муж вины не признает.

Судья Сергей Березюк признал Гундаря виновным в насилии над следователем и приговорил к 3 годам колонии общего режима.

В «деле Автуховича» Владимира Гундаря обвиняют в том, что они помогал Автуховичу доставать оружие. По версии, показанной в фильме на телеканале ОНТ, 28 октября Автухович переписывался с человеком по имени Владимир Гундарь, обсуждая с ним возможность приобретения «игрушки» и «маслят». «Игрушки» уже нет, отвечает собеседник, но «сосед» обещал ему «другую, более новую».