В Минске задержали двух милиционеров, которых Лукашенко лишил званий за «дискредитирующие поступки»

В Минске задержали двух милиционеров, которые после выборов уволились из органов из-за несогласия с ситуацией в стране, пишет TUT.by.

Как рассказала изданию жена бывшего капитана милиции Егора Емельянова, 20 мая около 18:00 к нему на работу пришли неизвестные в гражданской форме. Он сейчас на Окрестина. Причина задержания жене неизвестна.

Второй задержанный, бывший начальник уголовного розыска Заводского РУВД Дмитрий Кулаковский, тоже на Окрестина, сообщают волонтеры.

22 января Кулаковского приговорили к двум годам химии за оскорбление милиционера в телеграм-чате (статья 369 УК) и освободили в зале суда.

Емельянов и Кулаковской попали в число 80 силовиков, которых 4 мая Лукашенко лишил званий за «дискредитирующие поступки». В списке также бывший следователь Евгений Юшкевич, которого задержали по статье о теракте, члены организации BYPOL, экс-начальник ГАИ Сергей Масловский, а также бывшие полковник и подполковники в отставке Владимир Бородач, Сергей Анисько и Валерий Костко.