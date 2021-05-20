Политика Павла Северинца в тюрьме признали «склонным к нападению на администрацию»

Политика Павла Северинца в тюрьме №4 в Могилеве признали «склонным к нападению на администрацию», сообщила в своем фейсбуке его жена Ольга.

Теперь во время любых передвижений вне камеры Северинец должен находиться в наручниках.

Как рассказала в посте Ольга, «мой стойкий рыцарь на проверках, когда надо назвать имя и статью, говорит "незаконно осужденный Северинец"». За это, по ее словам, политика угрожают отправить в карцер.

15 мая политика поставили на учет как склонного к экстремизму. Павел Северинец содержится в следственном изоляторе исправительного учреждения «Тюрьма №4» в Могилеве.

Политика задержали 7 июня на акции на Комаровском рынке в Минске, после этого суд пять раз подряд назначал ему по 15 суток ареста. 1 сентября Северинцу предъявили обвинение по статье о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК РБ).

Уголовное дело против Павла Северинца, активистов «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича, а также Ирины Счастной и Дмитрия Козлова начали рассматривать в суде Могилевской области 12 мая. Процесс проходит в закрытом режиме.