Генпрокуратура выставила фигурантам «дела Тихановского» иск на 3 078 000 рублей, написала жена политика Николая Статкевича Марина Адамович.

«Вчера принесли письмо из Генпрокуратуры от 04.05 о том, что она выставила мне с "подельниками" иск 3 078 000 рублей, а также письмо из Верховного суда о передаче нашего "дела" в Гомельский областной суд. Ранее из телика я узнал, что Генпрокуратура уже наложила арест на имущество на 2 миллиона для обеспечения иска», — пишет Николай Статкевич из тюрьмы в письме.

«Игорь в письме написал, примерно неделю назад, что ему предъявили иск на большую сумму», — рассказала «Медиазоне» жена блогера Игоря Лосика Дарья.

Уголовное дело против политиков Сергея Тихановского и Николая Статкевича, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова будет рассматривать Гомельский областной суд

Тихановскому, Сакову и Попову вменяют организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигание социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозы в адрес председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Николая Статкевича обвиняют в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Блогеров Лосика и Цыгановича обвиняют в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК) и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).