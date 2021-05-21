В колонии умер лидский активист Витольд Ашурок

В колонии в Шклове умер лидский активист Витольд Ашурок, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на его родственников.

Предварительная причина смерти — остановка сердца. Последние две недели от Ашурка не приходили письма. Ему было 50 лет.

18 января активиста осудили на пять лет колонии за участие в протестах. Его признали виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и насилии или угрозе насилия в отношении милиционера (статье 364 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

Региональный координатор движения «За свободу», член Сойма партии БНФ, Витольд Ашурок активно участвовал в общественной и политической деятельности в Лиде: протестовал против загрязнения окружающей среды, ставил кресты повстанцам Калиновского, проводил акции против интеграции с Россией.