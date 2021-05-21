В Бресте суд вынес приговор 13 обвиняемым по делу о массовых беспорядках в августе

Суд Ленинского района Бреста вынес приговоры второй группе обвиняемых по делу о массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК) 10 августа, пишет правозащитный центр «Вясна».

Брестчанина Марка Солоникова приговорили к 4,5 годам колонии усиленного режима, Дениса Марусевича, Владимира Рубашевского, Виктора Пантелеева, Вячеслава Костючика, Максима Зиневича, Михаила Калишука — к 4 годам колонии усиленного режима, Виталию Бондаренко — к 4 годам колонии общего режима, Андрея Грищука и Симона Концевича — к 3,5 годам колонии усиленного режима.

Несовершеннолетних Александра Винярского и Эдуарда Кудынюка приговорили к 3 годам воспитательной колонии.

Брестчанину Даниилу Бондаруку дали 5 лет колонии усиленного режима. Его, помимо массовых беспорядков, обвиняли в хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК).

Согласно версии следствия, 10 августа во время акции протеста на центральных улицах Бреста обвиняемые грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы. Они нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами, различными предметами. Молодые люди, как утверждает следствие, использовали доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Кроме этого, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее милиции и гражданским.

В результате беспорядков, по версии следствия, пострадали 24 силовика. Из них потерпевшими по делу признаны 19 человек.

Общая сумма причиненного ущерба, пишет «Вясна», оценивается в 24 тысячи рублей: повреждены 13 автомобилей милиции, один автобус, щиты, шлемы, бронежилеты, асфальт, тротуарная плитка, скамейки, урны, деревья.

10 марта суд Московского района Бреста вынес приговоры девяти обвиняемым по делу о массовых беспорядках 10 августа. Двух несовершеннолетних приговорили к 3 годам воспитательной колонии, троих фигурантов — к 4,5 годам колонии усиленного режима, еще троих — к 4 годам колонии усиленного режима, еще одного — к 3,5 годам колонии усиленного режима.