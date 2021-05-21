Журналиста издания «Белорусы и рынок» Артема Майорова, задержанного у офиса TUT.by, арестовали на 15 суток

Суд Московского района арестовал журналиста издания «Белорусы и рынок» Артема Майорова на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), сообщает «Еврорадио».

Майоров и журналисты Александр Чернухо (Onliner) и Дарья Бурякина (TUT.by и «Наша Ніва») перестали выходить на связь утром 18 мая, когда были возле офиса TUT.by, где в это время шел обыск. Вечером «Еврорадио» сообщило, что Майоров находится в ИВС на Окрестина.

В протоколе указано, что милиционер хотел позвать Майорова на профилактическую беседу, но журналист во время разговора «ругался и размахивал руками», пишет «Еврорадио».

Чернухо и Бурякину отпустили в ночь на 19 мая.