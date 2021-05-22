Жительницу Пружан осудили на год колонии за «оскорбление президента». У нее дома остались около 80 собак и котов

21 мая жительницу Пружан по имени Людмила осудили на год лишения свободы за «оскорбление президента» (статья 368 УК) и задержали в зале суда — при этом у нее дома остались 50 котов и 30 собак, для которых волонтеры ищут новых хозяев, сообщает Onliner.

Как рассказала изданию ветеринар по имени Елена, осужденная забирала к себе множество бездомных животных.

«Я вам скажу как есть. Человек довольно скандальный и конфликтующий с разными организациями. Года три-четыре назад у нее было около десяти котов, потом она стала заниматься накопительством животных, всех котов держала в доме. Я не скажу, что она за ними не ухаживала: действительно кормила, объявляла сборы средств, когда сама не вытягивала содержание животных. Коты были сытыми, ничего не скажешь. Но в связи с тем, что она переругалась со всеми организациями, в том числе и с ветстанцией (я лично трижды отписывалась полгода по поводу ее жалоб), я сказала, что ее животных обслуживать не стану», — рассказала ветеринар.

По словам врача, Людмила стала подбирать животных на улицах и устроила у себя дома стихийную передержку, а позже ветеринар объединила добровольцев для помощи животным в вайбер-чат. Волонтеры построили вольеры для животных и помогали кормить их и ухаживать за ними. Всего у женщины собралось 50 котов и 30 собак.

Сейчас, по словам ветеринара, специалист может без препятствий сделать животным прививки от бешенства и стерилизовать их. Ранее она не могла этого сделать даже с санкцией прокурора, поскольку хозяйка не пускала никого в дом и требовала бесплатного УЗИ для всех животных.

Как пишет издание, всем котам и собакам уже дали глистогонные препараты, и провакцинировали от бешенства, чтобы их не могли усыпить. Часть котов уже стерилизовали, а остальные ожидают операций.