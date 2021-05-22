В Киеве за акцию с навозом у посольства Беларуси задержали активиста Петра Маркелова

В Киеве за акцию возле посольства Беларуси задержали беларуского активиста Петра Маркелова, сообщает «Радыё Свабода».

Активист пытался перекинуть на территорию беларуского посольства несколько мешков навоза. Как пишет «Свабода», Маркелов решился на перформанс, чтобы привлечь внимание к событиям в Беларуси и, в частности, к смерти в шкловской колонии активиста Витольда Ашурка.

В одном из телеграм-каналов, признанном экстремистским, появилось видео задержания Маркелова. Судя по нему, закинуть мешки через ограждение ему не удалось — на месте оказались силовики.