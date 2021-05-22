Мининформ ограничил доступ к сайту sports.ru

Министерство информации ограничило доступ к популярному российскому спортивному изданию sports.ru на территории Беларуси.

При попытке входа на сайт пользователи видят сообщение о том, что доступ к сайту ограничен на основании закона «О средствах массовой информации». Сайт доступен при включенном VPN.

Позже Мининформ подтвердил блокировку издания в Беларуси Sputnik.by. Такое решение было принято «в связи с нарушением законодательства Беларуси об азартных играх».

В августе сооснователь sports.ru выступил с критикой Лукашенко и действий силовиков, а также создал фонд солидарности для помощи беларусам, потерявшим работу из-за участия в протестах.