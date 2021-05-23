Минчанина арестовали на 17 суток за наклейку на заборе и сопротивление милиционерам

Суд Советского района арестовал 42-летнего Дмитрия Беляковского на 17 суток за наклейку на заборе и сопротивление милиционерам, пишет правозащитный центр «Вясна».

15 мая Беляковский вышел выкинуть мусор. В это время милиционеры через забор спросили живет ли он в этом доме и попросили проехать с ним. Минчанина в тапках и шортах доставили в Советское РУВД, где составили протокол по статье о несанкционированном пикетировании (статья 24.23 КоАП) за наклейку на заборе с текстом «Карателям тут не рады». Мужчину задержали.

Через два дня на суде минчанин пояснил, что в доме живет 10 человек, и он не знает, кто из них разместил эту наклейку. Его дело отправили на доработку.

19 мая в суде оказалось, что в его деле появился протокол по статье о неподчинении милиционерам (статья 24.3 КоАП) от 18 мая. Как пишет «Вясна», это позволило оставить мужчину на Окрестина еще на трое суток до суда. Его дело опять отправили на доработку.

21 мая на суде стало известно, что в его деле 2 протокола о задержании с разницей в 5 минут. Адвокат ходатайствовал о вызове милиционера, который писал эти протоколы.

— Где в Кодексе написано, что по разным статьям не может быть составлено два протокола о задержании? — спрашивал судья Жукович.

— Нельзя человека задерживать дважды, потому что его сначала надо отпустить, а потом снова задержать. Но у нас нет сведений, что его отпустили, — отвечал адвокат Беляковского.

Спустя 6 дней после задержания минчанина арестовали на 17 суток по двум протоколам.